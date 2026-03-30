Missione record tra Canada Hawaii e dossier nucleare Usa | cosa c' è dietro il viaggio del sottomarino in Usa

Un sottomarino sudcoreano di 3.000 tonnellate ha intrapreso un viaggio transpacifico che lo porterà negli Stati Uniti, dove parteciperà a esercitazioni navali con il Canada previste per giugno. Questo spostamento rappresenta un primo del genere tra i tre paesi coinvolti. La missione si inserisce in un quadro di attività militari e di cooperazione tra le nazioni dell’area.

Un sottomarino sudcoreano da 3.000 tonnellate, il ROKS Dosan Ahn Chang Ho, effettuerà per la prima volta un viaggio trans-pacifico per partecipare a esercitazioni navali con il Canada previste a giugno. L’iniziativa mira a rafforzare la sicurezza marittima e la cooperazione nell’industria degli armamenti, segnando il percorso più lungo mai effettuato da un sommergibile della Corea del Sud. Le esercitazioni del sottomarino sudcoreano. Secondo l’agenzia sudcorana Yonhap, il sottomarino partirà dalla base di Jinhae, nella provincia del Gyeongsang del Sud, e farà scalo a Guam e nelle Hawaii per rifornimenti, prima di raggiungere Victoria, in Canada, dove si svolgeranno le manovre congiunte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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