Cortometraggi a Palazzo San Michele la rassegna internazionale Med-Limes
Da giovedì 14 a sabato 16 maggio, a partire dalle 9:30, si tiene la nona edizione della rassegna internazionale di cortometraggi a Palazzo San Michele a Salerno. La manifestazione si svolge in tre giorni e presenta una selezione di film provenienti da diversi paesi. L’evento include proiezioni di cortometraggi e si svolge all’interno della sede storica nel centro cittadino.
Da giovedì 14 a sabato 16 maggio, a partire dalle ore 9:30, Palazzo San Michele a Salerno ospita la nona edizione di Med-Limes. La rassegna internazionale del cortometraggio, organizzata dalla Fondazione Fonmed, esplora i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile combinando proiezioni.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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I nostri prossimi appuntamenti! Venerdì 29 maggio – Città di Castello (PG), Ore 21:30, Parco di Palazzo Vitelli in Sant’Egidio, SPETTACOLO Venerdì 19 giugno - Albenga (SV), Ore 18:30, Piazza San Michele, TALK Maggiori informazioni (in aggiornamento facebook
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