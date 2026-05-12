‘Danno erariale da 23 milioni’ Corte dei conti cita in giudizio de Magistris

L'ex sindaco della Città metropolitana è stato chiamato in giudizio dalla Corte dei conti con l'accusa di un danno erariale di 23 milioni di euro. La vicenda riguarda presunte irregolarità nelle gestioni finanziarie durante il suo mandato. La procedura giudiziaria è in corso e si attende l'esito dell'udienza. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e la cittadinanza.

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La Procura regionale della Corte dei conti della Campania cita in giudizio l’ex sindaco della Città metropolitana, Luigi de Magistris, per la ricapitalizzazione di Ctp (azienda del trasporto provinciale) decisa nel 2019, poi fallita nel 2022. La decisione è stata resa nota nel corso di una conferenza stampa. A giudizio andranno complessivamente otto persone, tra cui, oltre all’ex sindaco, anche il direttore generale, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti dell’epoca. La prima udienza è fissata al 10 novembre 2026. La Corte dei conti ritiene che la decisione di ricapitalizzare la società partecipata della Città metropolitana abbia procurato un danno erariale di oltre 23 milioni di euro.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Danno erariale da 23 milioni', Corte dei conti ne cita 8 in giudizio tra cui ex sindaco de Magistris Notizie correlate Danno erariale da 23 milioni, la Corte dei Conti cita in giudizio de MagistrisLa Procura regionale della Corte dei conti della Campania cita in giudizio Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli e della Città metropolitana, per... "Danno erariale da 23 milioni". La Corte dei conti cita in giudizio Luigi de MagistrisLa Procura regionale della Corte dei conti della Campania cita in giudizio l'ex sindaco della Città metropolitana, Luigi de Magistris, per la... Argomenti più discussi: 'Danno erariale da 23 milioni', Corte dei conti cita in giudizio de Magistris; Olimpiadi Milano Cortina 2026, la Corte di Conti indaga sulla pista da bob di Cortina; Società a partecipazione pubblica; Tariffe intramoenia, presunto danno erariale di 1,4 milioni. Danno erariale da 23 milioni. La Corte dei conti cita in giudizio Luigi de Magistris x.com Pista da bob a Cortina, Corte dei Conti indaga per danno erariale - reddit.com reddit Danno erariale da 23 milioni. La Corte dei conti cita in giudizio Luigi de MagistrisNel mirino dei giudici contabili la ricapitolazione dell'azienda di trasporto provinciale decisa nel 2019 e fallita nel 2022. A giudizio anche il direttore generale, il segretario generale e il colleg ... ilgiornale.it