Corso Sul Titano crescono giovani arbitri

È terminato il corso per arbitri di calcio e futsal organizzato dalla Federcalcio di San Marino, dopo aver svolto la prima edizione nel 2024 e il corso del 2026. L’iniziativa mira a formare nuovi arbitri per le competizioni locali e regionali. Il percorso formativo si è concluso con una sessione di esami e valutazioni finali, coinvolgendo i partecipanti che hanno completato tutte le fasi previste dal programma.

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Dopo la prima edizione del 2024, è terminato il corso del 2026 per diventare arbitri di calcio e futsal organizzato dalla Federcalcio di San Marino. Dopo due mesi di incontri bisettimanali, i partecipanti hanno effettuato il tradizionale esame finale. Un corso, quello tenuto dai responsabili della formazione del settore arbitrale, che ha visto tanti giovani, soprattutto sammarinesi, che hanno avuto modo di approcciarsi a questa nuova avventura. L’edizione di due anni fa ha portato linfa vitale al movimento arbitrale, con ben sei elementi che prima sono partiti dal campionato sammarinese Under 12 per poi rapidamente fare esperienze sia nel campionato di calcio che in quello di futsal.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Corso. Sul Titano crescono giovani arbitri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il fischietto chiama, i giovani rispondono: al via nuovo corso arbitri AIAPercorso gratuito per giovani e appassionati dai 14 ai 40 anni, con approfondimento regolamentare, tutoraggio individuale, doppio tesseramento per... Libri e giovani lettori crescono. La Fiera che scommette sul futurodi Anna Mangiarotti Al suono della campanella, per così dire, nell’aula della Fondazione Mondadori a Milano, ieri il densissimo programma della 63ª...