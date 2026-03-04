Libri e giovani lettori crescono La Fiera che scommette sul futuro

Nella giornata di ieri, presso la Fondazione Mondadori a Milano, si è tenuta la presentazione ufficiale della 63ª Bologna Children’s Book Fair. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti, tra editori, autori e operatori del settore, che hanno assistito alla presentazione del ricco programma dedicato ai libri e ai giovani lettori. La fiera si prepara ad aprire le sue porte e a coinvolgere un pubblico internazionale.

di Anna Mangiarotti Al suono della campanella, per così dire, nell'aula della Fondazione Mondadori a Milano, ieri il densissimo programma della 63ª Bologna Children's Book Fair è stato presentato. L'incipit, conciso, di Gianpiero Calzolari, presidente di Bologna Fiere, orgoglioso del crescente successo della manifestazione, ma un po' inquieto per il presente: "Dobbiamo occuparci del futuro delle nuove generazioni". Più in difficoltà gli altri relatori nel dipanare l'infinito assortimento delle iniziative in programma dal 13 al 16 aprile nel capoluogo emiliano. Che si conferma leader a livello mondiale, con questo appuntamento imperdibile per i professionisti dell'editoria per l'infanzia.