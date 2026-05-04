Un successo la terza edizione di Primavera in Musica e Tradizioni

Un vero successo la terza edizione di “Primavera in Musica e Tradizioni”, l’appuntamento promosso dalla Pro Loco Vitulatina che, anno dopo anno, si conferma sempre più partecipato e sentito dalla comunità. L’evento si è tenuto presso il Centro Parrocchiale di Santa Maria dell’Agnena a Vitulazio.A.🔗 Leggi su Casertanews.it

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