Orietta Ory mani di fata | l’arte del gioiello-cravatta e delle borse all’uncinetto

Orietta Persico, conosciuta come Ory mani di fata, crea gioielli in stile cravatta e borse all’uncinetto. La sua attività si concentra sull’uso di fili e stoffe, realizzando pezzi che combinano artigianalità e design. La sua bottega si trova in una zona dedicata all’artigianato e la produzione comprende accessori e complementi d’arredo fatti a mano.

C’è un mondo speciale fatto di fili, stoffe e una creatività che non si ferma mai: è quello di Orietta Persico, l’anima pulsante di Orietta, Ory mani di fata. Nel suo laboratorio, tra il ticchettio della macchina da cucire e il ritmo dei ferri e dell’uncinetto, Orietta non crea semplici accessori, ma veri e propri racconti da indossare. La sua è una filosofia “slow”, dove ogni pezzo nasce con calma, un punto alla volta, trasformando materiali ricercati e vecchi tesori in qualcosa di unico che profuma di autentico artigianato. Il cuore pulsante di questa produzione è la sperimentazione materica portata avanti con coerenza dalla sua fondatrice. Orietta ha saputo superare i confini classici della maglieria, elevando l’uncinetto e i ferri a elementi strutturali per accessori di alto livello. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Orietta, Ory mani di fata: l’arte del gioiello-cravatta e delle borse all’uncinetto Articoli correlati L’arte di intrecciare: quattro appuntamenti, due laboratori dedicati a cesteria e uncinettoSabato 14 e domenica 15 febbraio, presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo, si rinnova l’appuntamento con “Raccoglitori... Coding a maglia: imparare l'arte dell'uncinetto nel progetto per bambini a scuolaLa Scuola Primaria “Pio Borri” e la Scuola dell’Infanzia “Acropoli” presentano il progetto “Coding a Maglia: il Pensiero Computazionale.