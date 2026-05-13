Un pubblico ministero ha rivelato che un ex alto funzionario ucraino vicino al presidente consultava un’astrologa per le decisioni relative alle nomine pubbliche. La donna, di 51 anni e residente a Kiev, si presentava come “Veronika Fengshui Office” sui dispositivi elettronici. Tra le conversazioni registrate, si suggerisce che l’astrologa abbia consigliato all’uomo di fuggire all’estero. La vicenda si inserisce in un filone di inchieste sulla corruzione nel paese.

Sul telefonino era registrata come “ Veronika Fengshui Office “. Il suo nome è Veronika Anikievich, ha 51 anni, vive a Kiev e dice di essere un’ astrologa. Secondo la Procura nazionale anti-corruzione (Sapo), quando era capo staff di Volodymyr Zelensky Andriy Yermak si consultava con lei prima di ogni nomina ai vertici delle istituzioni. Avrebbe continuato a farlo anche dopo che l’inchiesta “Midas” ha scosso il governo facendo dimettere due ministri e lo stesso ex braccio destro del leader ucraino. Indagato nell’inchiesta su un presunto riciclaggio nella costruzione del residence di lusso “ Dynasty “, per Yermak il procuratore Valentyna Hrebenyuk ha chiesto l’arresto con la possibilità di rilascio dietro il pagamento di una cauzione da 180 milioni di grivne (3,5 milioni di euro).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Corruzione in Ucraina, il pm: “L’ex n. 2 di Zelensky consultava un’astrologa per decidere le nomine statali. Lei gli consigliò di fuggire all’estero”

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