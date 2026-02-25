Ucraina i paletti di Bruxelles per l’ingresso nell’Ue | Potenziare gli organi anti-corruzione gli stessi che Zelensky ha provato a smantellare

Bruxelles ha stabilito nuove condizioni per l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea, puntando a rafforzare le autorità anti-corruzione, che il governo ha tentato di indebolire in passato. La richiesta arriva mentre si intensifica l’indagine “Midas” e le tensioni tra le principali istituzioni giudiziarie del paese aumentano. La Commissione europea vuole garantire che le riforme siano concrete e durature prima di approvare l’adesione. La situazione resta complessa e incerta.

Mentre prosegue sottotraccia l’inchiesta “ Midas ” e si inasprisce lo scontro istituzionale tra i massimi uffici giudiziari del paese, Bruxelles fissa alcuni paletti sul percorso di adesione dell’Ucraina all’Ue. Due di questi prevedono che Kiev rafforzi gli organi anti-corruzione e li sottragga del tutto al controllo della politica. L’accelerazione è il frutto della svolta arrivata nel dicembre 2025 nei negoziati, fino ad allora bloccati dal veto posto dell’ Ungheria all’ingresso di Kiev nell’Unione. Ben sapendo che prima delle elezioni Viktor Orban non lo avrebbe revocato, i restanti 26 Stati hanno avviato trattative sostanziali senza attendere l’ok di Budapest. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Ucraina, Zelensky ha "indebolito sistematicamente" meccanismi anti-corruzione durante guerra per "non far scoprire utilizzo soldi Usa e Ue" Ucraina, lascia il capo degli 007 Malyuk: “braccio armato” contro i russi (e contro gli organi anti-corruzione di Kiev)Vasyl Malyuk ha lasciato la guida dei Servizi di Sicurezza dell’Ucraina (Sbu). Temi più discussi: Ucraina: le condizioni UE sull'indipendenza degli organi anti-corruzione; Ucraina, FdI presenta il dossier sulle fake news di Putin. La call Meloni-Volenterosi; 'Più Russia, meno America'. Lezioni da quattro anni di guerra; L’Ucraina siamo noi. Perché il Foglio ha scelto di avere ogni giorno da quattro anni la difesa di Kyiv in prima pagina. Ucraina, FdI presenta il dossier sulle fake news di Putin. La call Meloni-VolenterosiROMA Se telefonando... Chissà se riecheggeranno le note di Mina cantate all’Arena di Verona per la chiusura delle Olimpiadi, nella stanza di Palazzo Chigi da dove stamattina ... ilmessaggero.it Ucraina, l’Italia si illumina di giallo e azzurro per il quarto anno di resistenzaOltre 40 città aderiscono a Accendi una luce per l'Ucraina nel segno della vicinanza civile. Mentre i negoziati internazionali restano al palo, una delegazione del Movimento europeo di azione non vi ... vita.it La Stampa. . Palazzo Giustiniani, convegno di Fratelli d’Italia sull'Ucraina e le fake news della Russia. Il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, braccio destro di Giorgia Meloni, si intrattiene con i giornalisti prima di salire sul palco. Ma la riforma della giustizia - facebook.com facebook