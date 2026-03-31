La Procura di Milano ha avviato un'indagine che coinvolge ex e attuali dirigenti del Comune e delle società di calcio, con perquisizioni eseguite presso le loro abitazioni e uffici. Sono nove le persone iscritte nel registro degli indagati con l'accusa di turbativa d'asta e rivelazione di segreto d'ufficio, in relazione alla vendita dello stadio San Siro. L'indagine si concentra sulle modalità di svolgimento della procedura e sulle eventuali violazioni delle norme.

Perquisizioni all'alba e nove indagati per turbativa d'asta e rivelazione del segreto di ufficio. La Procura di Milano, nell'ambito dell'inchiesta sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan, coordinata dai pm Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini e Giovanni Polizzi, ha iscritto nel registro degli indagati gli ex assessori comunali Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris, il dg del Comune, Christian Malangone, l'ex responsabile del settore Rigenerazione urbana del Comune ed allora responsabile unico del procedimento sullo stadio, Simona Collarini, i consulenti dei due club, Fabrizio Grena e Marta Spaini, e i manager Mark Van Huukslot, in quota nerazzurra, Giuseppe Bonomi, presidente di "Sport Life City", controllata del Milan, e Alessandro Antonello, ex ceo corporate dell'Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vendita San Siro, perquisizioni e 9 indagati: ipotesi turbativa d'asta e rivelazione di segreto d'ufficio

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