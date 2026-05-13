Corruzione rivelazione di segreti d' ufficio e hackeraggio | megaoperazione della Procura di Napoli

Da napolitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle prime ore del mattino, le forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni e arresti in diverse città italiane, tra cui Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano. L’indagine riguarda un’organizzazione criminale coinvolta in corruzione, rivelazione di segreti d’ufficio e hackeraggio. La Procura di Napoli coordina le operazioni, che hanno portato al sequestro di computer, documenti e telefoni. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli delle attività illecite contestate.

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Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli, sta conducendo - tra Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano - una vasta operazione di polizia giudiziaria nei confronti di una organizzazione criminale dedita all’accesso abusivo ai.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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