Corruzione rivelazione di segreti d' ufficio e hackeraggio | megaoperazione della Procura di Napoli

Dalle prime ore del mattino, le forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni e arresti in diverse città italiane, tra cui Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano. L’indagine riguarda un’organizzazione criminale coinvolta in corruzione, rivelazione di segreti d’ufficio e hackeraggio. La Procura di Napoli coordina le operazioni, che hanno portato al sequestro di computer, documenti e telefoni. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli delle attività illecite contestate.

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