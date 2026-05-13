Corropoli | stop al vending e protesta per il nuovo divieto comunale

A Corropoli è stato istituito un divieto di vending all’interno del territorio comunale, provocando reazioni tra i residenti e le imprese locali. La decisione è stata accompagnata da una serie di proteste da parte di chi gestisce attività di distribuzione automatica. Le nuove regole prevedono sanzioni per chi viola il divieto, anche attraverso multe e altre misure amministrative. Restano da valutare gli effetti di questa misura sulla piccola imprenditoria e sui cittadini coinvolti.

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? Domande chiave Come influirà il nuovo divieto sulla sopravvivenza delle piccole imprese locali?. Quali sanzioni rischiano i cittadini che violano le nuove regole pubbliche?. Perché la società ha deciso di impugnare l'ordinanza davanti ai giudici?. Cosa cambierà concretamente per chi frequenta i parchi e le piazze?.? In Breve Ordinanza valida dal 1 maggio al 15 ottobre 2026 per parchi e piazze.. Sanzioni pecuniarie per violazioni da 25 a 500 euro con base a 300.. Chiusura obbligatoria per distributori e negozi in Via Papa Giovanni XXIII alle 24:00.. Divieto di alcolici, bivacco e musica nei parchi e in Piazza Unità d'Italia.. La Diade Vending S.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corropoli: stop al vending e protesta per il nuovo divieto comunale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Messina: stop al mare in diverse zone, scatta il divieto sanitarioIl commissario straordinario Piero Mattei ha emanato l’ordinanza numero 72 dell’8 aprile 2026, stabilendo restrizioni alla balneazione in diverse... Consiglio comunale, Anastasi: "Stop alle varianti urbanistiche: bisogna puntare sul nuovo Pug"Il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, scrive al Sindaco e alla Giunta: "Non è coerente procedere con scelte frammentarie a pochi...