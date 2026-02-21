Consiglio comunale Anastasi | Stop alle varianti urbanistiche | bisogna puntare sul nuovo Pug

Il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, scrive al Sindaco e alla Giunta: "Non è coerente procedere con scelte frammentarie a pochi mesi dall'adozione del nuovo Piano Urbanistico Generale" Una svolta importante per il nuovo piano urbanistico. Attraverso una nota ufficiale protocollata il 20 febbraio 2026 e indirizzata al Sindaco e alla giunta, il presidente del consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, ha sollecitato formalmente l'Amministrazione comunale a voler evitare la trasmissione al Consiglio comunale di ulteriori varianti urbanistiche al vecchio Piano regolatore generale (Prg) in attesa del debutto del nuovo Pug (Piano urbanistico generale).