Messina | stop al mare in diverse zone scatta il divieto sanitario

A Messina, nelle ultime ore, sono state introdotte restrizioni alla balneazione in varie aree della costa. Il commissario straordinario ha firmato un’ordinanza che vieta il bagno in alcune zone, a partire dall’8 aprile 2026, per motivi sanitari. La decisione interessa specifici tratti di spiaggia e resterà in vigore fino a nuove comunicazioni ufficiali.

Il commissario straordinario Piero Mattei ha emanato l’ordinanza numero 72 dell’8 aprile 2026, stabilendo restrizioni alla balneazione in diverse zone costiere di Messina per garantire la sicurezza sanitaria dei cittadini. Il provvedimento risponde alle direttive del decreto regionale D.D.G. n. 3882026, approvato il 23 marzo 2026 e reso pubblico sulla Ufficiale della Regione Siciliana il 3 aprile scorso, basandosi sulle analisi tecniche effettuate dal Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana insieme al Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ASP di Messina. Mappatura delle aree interdette e criticità ambientali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina: stop al mare in diverse zone, scatta il divieto sanitario Inter-Arsenal, scatta il divieto di alcolici in alcune zone di MilanoIn vista di Inter-Arsenal, sfida di Champions League in programma martedì 20 gennaio a Stadio San Siro, scatta il divieto di vendita e... Inter-Bodo Glimt, scatta il divieto di bevande alcoliche in alcune zone di MilanoMilan, 21 febbraio 2026 – Divieto di bevande alcoliche in occasione dell'incontro di ritorno di Champions League, Inter-Bodo Glimt, in programma il... Temi più discussi: Cinque cose da fare a Messina nel weekend (Easter Edition); Riparazioni urgenti agli impianti della centrale di Torrerossa: domenica 12 aprile stop al flusso idrico verso Messina; Messina verso il voto, clima sempre più caldo: Russo rilancia il no al Ponte, Scurria all'attacco di Basile; Michele Ainis presenta il suo nuovo romanzo a Messina. Messina. Ecco i tratti di mare non balneabili nella stagione estiva 2026Il commissario Piero Mattei ha disposto il divieto di balneazione in conformità alle indicazioni contenute nel decreto regionale dello scorso 23 marzo da Tempostretto.it ... msn.com Messina non sarà Capitale del Mare 2026. Russo: è il fallimento della politica dei piccoli interventi di BasileLa notizia del riconoscimento alla città di Ravenna del titolo di Capitale del Mare 2026? non è solo una delusione per Messina, ma la certificazione del fallimento strategico dell’amministrazione us ... strettoweb.com La rete di Messina Denaro, sequestro di beni per Massimo Gentile #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Nascosti anche a Brescia i fondi per la latitanza di Matteo Messina Denaro x.com