Corropoli il sindaco chiarisce | l’ordinanza tutela la quiete notturna

Il sindaco di Corropoli ha spiegato che l’ordinanza adottata mira a proteggere il riposo dei residenti durante le ore notturne. La misura riguarda principalmente le attività commerciali che operano nelle ore notturne, in particolare i negozi e i locali pubblici. Alcuni commercianti hanno dichiarato di considerare difficile continuare le proprie attività con le restrizioni imposte, e si sono manifestati timori di chiusura dei loro esercizi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui