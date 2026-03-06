Movida a Piazza Bellini | firmata l’ordinanza per la tutela della quiete pubblica

Il sindaco di Napoli ha firmato un’ordinanza che riguarda la movida a Piazza Bellini e nelle aree circostanti. La misura mira a tutelare la quiete pubblica e il riposo dei residenti, limitando alcune attività rumorose nelle ore serali. La decisione coinvolge specifici interventi per regolare l’afflusso di persone e gestire l’uso di spazi pubblici, con l’obiettivo di ridurre i disagi nelle zone interessate.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato l’ordinanza finalizzata a garantire la tranquillità e il riposo dei residenti nell’area di Piazza Bellini e zone limitrofe. Il provvedimento, che avrà una validità di due mesi (dal 6 marzo al 6 maggio 2026), nasce dalla necessità di riportare le immissioni sonore entro la soglia della normale tollerabilità, a seguito di specifiche sentenze del Tribunale Civile e del TAR Campania. Le principali misure adottate Per contemperare le esigenze del commercio con il diritto alla quiete dei cittadini, l’ordinanza stabilisce quanto segue per tutti i pubblici esercizi,. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Movida a Piazza Bellini: firmata l’ordinanza per la tutela della quiete pubblica Leggi anche: Movida rumorosa a piazza Bellini, Comune condannato dal Tar: dovrà fare ordinanza per i baretti Movida Napoli, in arrivo l’ordinanza per i bar di piazza Bellini: nuovi orari di chiusuraIl sindaco Gaetano Manfredi all'inaugurazione del Tar: "Pensiamo di intervenire su piazza Bellini, ma serve una norma nazionale sulla movida". Altri aggiornamenti su Piazza Bellini. Temi più discussi: Movida a Piazza Bellini: firmata l’ordinanza per la tutela della quiete pubblica; Nuova ordinanza movida a piazza Bellini: scatta la stretta; Movida Napoli, in arrivo l’ordinanza per i bar di piazza Bellini: nuovi orari di chiusura; Movida a piazza Bellini, altra stretta: Troppo caos: basta. Movida a piazza Bellini, altra stretta: «Troppo caos: basta»Movida, si va verso l’ordinanza restrittiva su piazza Bellini. Come apprende Il Mattino dalla giunta di Palazzo San Giacomo, nelle prossime ore sarà emanato un provvedimento analogo ... ilmattino.it Nuova ordinanza movida a piazza Bellini: scatta la strettaDettagli sulla nuova ordinanza movida a piazza Bellini: orari, divieti d'asporto e risarcimenti ai residenti nel centro di Napoli. stylo24.it Bellissima serata a tutti gli amici... Palermo di notte, centro storico, Piazza Bellini, Piazza Pretoria...la bellezza..#Sicilia # Foto Sandra Massatani (aprite foto) - facebook.com facebook