Corriere dello Sport | Napoli Alisson Santos conquista il Maradona | il brasiliano è già il nuovo uomo copertina

Alisson Santos ha segnato quattro gol durante l'incontro disputato allo stadio Maradona, attirando l'attenzione dei media sportivi. Il giocatore brasiliano si è distinto per le sue prestazioni, diventando il protagonista della partita e guadagnando il titolo di figura più discussa del match. La sua presenza in campo e le reti realizzate hanno suscitato interesse tra tifosi e addetti ai lavori, che ora seguono con attenzione le sue prossime mosse.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Quattro gol, tutti al Maradona. Alisson Santos si prende il Napoli e si candida a diventare uno dei simboli del nuovo corso azzurro. L’esterno brasiliano, arrivato quasi in sordina a gennaio dallo Sporting Lisbona, è oggi una delle poche certezze offensive della squadra di Antonio Conte. Lo racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, descrivendo l’ascesa rapidissima del talento verdeoro nel cuore dei tifosi azzurri. Secondo quanto riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Alisson Santos ha costruito un rapporto speciale con Fuorigrotta.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Alisson Santos conquista il Maradona: il brasiliano è già il nuovo uomo copertina” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Corriere dello Sport: “Alisson Santos, il Maradona nel destino: contro il Lecce può scrivere la storia”Corriere dello Sport: “Alisson Santos, il Maradona nel destino: contro il Lecce può scrivere la storia”"> Due gol nelle prime due partite di... Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Alisson Santos ha già convinto. Il Napoli lo riscatta” Argomenti più discussi: Napoli, le pagelle dopo il ko contro il Bologna: McTominay non va, al top Alisson Santos; Alisson Santos, è il mago della Champions: pronto a trascinare anche il Napoli; Alisson Santos, il Napoli ha deciso: svolta vicina per l’esterno azzurro – CdS; Napoli, Gila e Khalaili: ecco i grandi obiettivi per rinforzare la nuova difesa. ?? ?????? ?? ?? ?? ????????! Occasione sprecata per il Napoli. Il Bologna vince infatti 2-3 al Maradona con le reti di Bernardeschi, Orsolini e di Rowe nel finale Non bastano le reti di Di Lorenzo e Alisson Santos al Napoli ?? #Corrieredellospor x.com Corriere dello Sport: Napoli, crollo al Maradona: il Bologna gela Conte al 91’ e rinvia la festa ChampionsLa Champions può ancora aspettare. Il Napoli spreca il primo match point europeo e cade clamorosamente al Maradona contro il Bologna, sconfitto 3-2 al termine di una partita piena di errori, blackout ... napolipiu.com