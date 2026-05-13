Corriere dello Sport | Napoli Alisson Santos conquista il Maradona | il brasiliano è già il nuovo uomo copertina

Da napolipiu.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alisson Santos ha segnato quattro gol durante l'incontro disputato allo stadio Maradona, attirando l'attenzione dei media sportivi. Il giocatore brasiliano si è distinto per le sue prestazioni, diventando il protagonista della partita e guadagnando il titolo di figura più discussa del match. La sua presenza in campo e le reti realizzate hanno suscitato interesse tra tifosi e addetti ai lavori, che ora seguono con attenzione le sue prossime mosse.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Quattro gol, tutti al Maradona. Alisson Santos si prende il Napoli e si candida a diventare uno dei simboli del nuovo corso azzurro. L’esterno brasiliano, arrivato quasi in sordina a gennaio dallo Sporting Lisbona, è oggi una delle poche certezze offensive della squadra di Antonio Conte. Lo racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, descrivendo l’ascesa rapidissima del talento verdeoro nel cuore dei tifosi azzurri. Secondo quanto riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Alisson Santos ha costruito un rapporto speciale con Fuorigrotta.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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