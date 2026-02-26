Gazzetta dello Sport | Alisson Santos ha già convinto Il Napoli lo riscatta

Alisson Santos sta dimostrando di essere all'altezza delle aspettative. Dopo poche settimane, il Napoli ha deciso di esercitare il diritto di riscatto. Il giocatore si sta facendo notare in campo e cerca di inserirsi nel nuovo ambiente. La società punta molto su di lui per rafforzare la squadra e spingere verso obiettivi importanti. La situazione si sta evolvendo rapidamente e tutti aspettano sviluppi futuri.

Vincenzo D'Angelo, inviato a Napoli per la Gazzetta dello Sport, racconta l'ascesa rapidissima di Alisson Santos, capace di imporsi nel mondo azzurro con personalità e talento, fino a guadagnarsi la piena fiducia di Antonio Conte. Come sottolinea Vincenzo D'Angelo sulla Gazzetta dello Sport, non esistono scorciatoie per convincere un tecnico esigente come Conte. Alisson, però, ha lasciato parlare il campo: prima il rigore trasformato sotto la Curva B in Coppa Italia, poi la prova di forza a Bergamo, dove ha mandato in difficoltà la miglior difesa della Serie A con accelerazioni e strappi in campo aperto.

NAPOLI – Undici punti in tredici giornate sono un abisso.

Gazzetta dello Sport: Alisson Santos ha già convinto. Il Napoli lo riscattaVenti giorni per conquistare Napoli, ribaltare gerarchie e cancellare ogni dubbio. Vincenzo D’Angelo, inviato a Napoli per la Gazzetta dello Sport, racconta l’ascesa rapidissima di Alisson Santos, cap ... napolipiu.com

Alisson Santos si è preso il Napoli. E il Napoli per 16,5 milioni non se lo lascerà scappare (Gazzetta)Alisson Santos ha ribaltato gerarchie, cancellato dubbi e timori: 16,5 milioni sono nulla rispetto al potenziale dimostrato ... ilnapolista.it

Alisson Santos come Lavezzi Il Pampa Sosa categorico: “No, non è il nuovo Pocho. Non scherziamo… Non esageriamo con i parelleli” #TuttoNapoli #RadioTuttoNapoli #SscNapoli - facebook.com facebook

ALISSON SANTOS MANIA Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli riscatterà l’esterno. L’impatto in maglia azzurra è stato estremamente positivo e il club vuole tenersi stretto il classe 2002 Che voto dai, finora, al suo acquisto #Napoli #Alis x.com