Corriere dello Sport – il futuro alla Lazio è un rebus

Il futuro di Mario Gila alla Lazio è ancora incerto, con molte domande senza risposta. La situazione rimane aperta e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’estate potrebbe essere un periodo chiave per definire il suo eventuale trasferimento o rinnovo. La situazione attuale non permette di fare ipotesi definitive sulle prossime mosse del club.

2026-03-20 11:38:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: ROMA – Il futuro di Mario Gila resta un rebus, ma una certezza c’è: l’estate sarà decisiva. Il difensore spagnolo, sotto contratto con la Lazio fino al 2027, non sembra intenzionato a rinnovare (il club ci proverà, ma arrivati a questo punto diventa molto complicato pensare di raggiungere un’intesa) e questo apre scenari concreti di cessione nei prossimi mesi. Sì, perché il rischio di arrivare troppo a ridosso della scadenza (con annessa svalutazione del cartellino) spinge il club a valutare seriamente una partenza a giugno per monetizzare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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