Torna a Montecassino il Copernico rubato

Ieri all’interno dell’Abbazia di Montecassino è tornato nel suo luogo originale un dipinto rubato anni fa. La restituzione è avvenuta davanti a visitatori e addetti ai lavori, mentre il quadro veniva consegnato alle autorità competenti. La scena si è svolta nel rispetto delle procedure legali, senza incidenti o interruzioni. Il dipinto, di notevole valore storico, è stato recuperato da un'operazione di polizia condotta nelle scorse settimane.

AGI - Tra il brusio dei turisti e il silenzio millenario dell' Abbazia di Montecassino, si è consumato ieri un atto di giustizia storica. Due Carabinieri in borghese del Reparto Operativo Tutela Patrimonio Culturale hanno varcato la soglia del Monastero per consegnare nelle mani di Don Alessandro Trespioli, Bibliotecario dell'Abbazia, un pacco speciale: un involucro trasparente che custodisce un tesoro del pensiero umano. Si tratta dell' edizione del "De revolutionibus orbium coelestium" di Niccolò Copernico, stampata a Basilea nel 1566. Un volume di inestimabile valore scientifico e bibliografico, valutato da Christie's tra i 60.000 e gli 80.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Torna a Montecassino il Copernico rubato Notizie correlate Escursione all’Obelisco di MontecassinoIl 4 aprile tutto è pronto per un’escursione unica all’Obelisco di Montecassino organizzata dall'associazione Trekking del Basso Lazio. Il conducente fugge all'alt, la Polizia Locale recupera un autocarro rubato un veicolo rubatoDopo un breve inseguimento la pattuglia di Castelfranco ha restituito al legittimo proprietario il mezzo oggetto di furto.