Escursione all’Obelisco di Montecassino
Il 4 aprile si terrà un'escursione organizzata dall'associazione Trekking del Basso Lazio presso l’Obelisco di Montecassino. L'evento prevede un percorso a piedi che coinvolge i partecipanti nella visita del monumento situato sulla collina di Montecassino. L'iniziativa mira a offrire un'esperienza di scoperta del sito e della sua storia attraverso una passeggiata guidata.
Il 4 aprile tutto è pronto per un’escursione unica all’Obelisco di Montecassino organizzata dall'associazione Trekking del Basso Lazio.Un'occasione per ripercorrere insieme i luoghi che hanno segnato la storia della Seconda Guerra Mondiale: le 4 battaglie di Montecassino, camminando dove la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Articoli correlati
Montecassino, due giovani escursionisti si perdono nel bosco: notte di ricercheUn 17enne fugge dai cinghiali e lancia l’allarme con un’app, all’alba soccorsi mobilitati per un canadese del 2002: entrambi ritrovati in buone...
"Nessuno spostamento dell'obelisco, solo manutenzione": il sindaco di Castel Frentano replica all'opposizioneIl gruppo consiliare “Viviamo Castel Frentano” aveva denunciato l'abbandono dell'obelisco e della fontana storica in piazza dell'Assunta La...