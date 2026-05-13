Stasera alle 21 allo stadio Olimpico di Roma si svolge la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, con la 79ª edizione che si avvicina alla conclusione. Prima del calcio d’inizio, il cantante Nek intona l’inno nazionale davanti a un pubblico presente allo stadio. La partita rappresenta l’atto finale di questa edizione e deciderà quale delle due squadre si aggiudicherà il trofeo.

La 79° edizione della Coppa Italia si appresta a vivere il suo ultimo atto: questa sera, con fischio d’inizio alle 21, allo stadio Olimpico di Roma si gioca la finale Lazio-Inter, che assegnerà la coppa nazionale. La diretta è garantita in esclusiva da Canale 5, insieme al live streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity. La telecronaca della gara è affidata alla voce di Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a Roma, per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio, ci sono Angiolo Radice, Monica Vanali, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli. Sul canale 20 l’avvicinamento alla partita scatta alle ore 20 con Monica Bertini.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Coppa Italia, stasera su Canale 5 la finale Lazio-Inter. Nek canta l’Inno

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