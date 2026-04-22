Atalanta-Lazio oggi in Coppa Italia | probabili formazioni orario e dove vederla in chiaro

Oggi, mercoledì 22 aprile 2026, si gioca la seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. La partita segue il risultato positivo dell’Inter, che ieri ha superato il Como in rimonta. Le squadre si sfidano per ottenere il passaggio alla finale e la partita sarà trasmessa in diretta in chiaro. Le formazioni e l’orario sono stati comunicati ufficialmente, ma i dettagli specifici non sono ancora disponibili.

Atalanta-Lazio scendono in campo oggi, mercoledì 22 aprile 2026, per la seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopo il successo in rimonta di ieri dell’Inter sul Como. All’Olimpico, la gara di andata era finita 2-2 e tutto si deciderà in questo ultimo atto alla New Balance Arena. L'Inter rimonta e va in finale di #CoppaItaliaFrecciarossa? #InterComo pic.twitter.comTSEPuRgkxn — Lega Serie A (@SerieA) April 21, 2026 I pronostici. Si giocano un posto in finale. E probabilmente anche la possibilità di tener vivo il sogno europeo per la prossima stagione. Atalanta e Lazio si sfidano a Bergamo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo il pari dell’Olimpico.🔗 Leggi su Lapresse.it

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