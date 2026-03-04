Lazio-Atalanta oggi in Coppa Italia | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, 4 marzo 2026, si disputa l’andata della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti affrontano la squadra bergamasca in una partita trasmessa in chiaro in televisione. La gara si svolge in un contesto di attesa per conoscere quale delle due formazioni avanzerà alla finale.

Si gioca oggi, 4 marzo 2026, l’andata della seconda semifinale di Coppa Italia Lazio-Atalanta. Dopo lo 0-0 tra Como e Inter di ieri sera, questa sera i biancocelesti ospitano allo Stadio Olimpico di Roma i bergamaschi e sarà possibile vedere la partita in tv in chiaro. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta: quella di Sarri contro il Torino in trasferta, mentre la Dea deve superare il ko col Sassuolo al Mapei Stadium. Alla vigilia della sfida di Coppa Italia per l’Atalanta ha parlato Nicola Zalewsky. “C’è tanta voglia di prendersi il trofeo”, ha detto l’esterno offensivo dei nerazzurri ai microfoni di Sport Mediaset. “Contro la... 🔗 Leggi su Lapresse.it

"Non dimenticherò mai la sfida che si giocò nel 1992 a Roma, nella mia prima esperienza alla Lazio. Innanzitutto perché, da buon bresciano, sentivo particolarmente la gara contro l'Atalanta, e poi perché è st