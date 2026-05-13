Questa sera all’Olimpico si giocherà la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, con calcio d’inizio alle 21. La partita segue un precedente incontro nel quale i biancocelesti sono apparsi già concentrati sulla sfida odierna. La sfida rappresenta il secondo atto di questa competizione, mentre il tecnico dell’Inter ha commentato che ottenere due vittorie consecutive non dovrebbe diventare un’ossessione.

L’atto secondo è quello che conta. Lazio-Inter sarà la finale di Coppa Italia di questa sera alle 21, in quell’Olimpico che sabato scorso è stato teatro di un antipasto nel quale i biancocelesti hanno fatto semplice presenza, mentalizzati (all’apparenza) già sulla sfida odierna. Una partita salva-stagione per i capitolini, che può cambiare le prospettive future: alzare il trofeo vorrebbe dire assicurarsi la partecipazione in Europa League. Per contro l’Inter ha davanti il traguardo della doppietta tricolore, la Coppa Italia dopo lo Scudetto nello spazio di pochi mesi, come in nerazzurro è accaduto solo a Mancini nel 2006 (ma il campionato fu vinto a tavolino) e Mourinho nel 2010.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, l’Inter per il gran finale. Chivu: "Il bis non sia un’ossessione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Chivu punta al bis: «Inter, meritiamoci questa Coppa Italia»di Lorenzo VezzaroL’allenatore nerazzurro analizza il percorso della squadra e fa il punto sulla condizione del gruppo verso la finale A meno di...

Lazio-Inter, Sarri contro Chivu per le prove della finale di Coppa Italia: il pronosticoPer un curioso gioco del calendario, le due squadre si affronteranno due volte nel giro di cinque giorni: ma la seconda sfida varrà un trofeo...

Temi più discussi: Lazio-Inter, guida alla finale di Coppa Italia; Coppa Italia, Inter e Lazio da Mattarella prima della finale. E all'Olimpico si va verso il sold out; Coppa Italia Frecciarossa | Lazio-Inter, acquista la maglia della finale!; Finale Coppa Italia 2026 Lazio-Inter: quando e dove vederla in tv, precedenti e attese.

[Filo di Discussione Pre-Partita] Lazio vs Inter (Coppa Italia, Finale) reddit

Domani Lazio-Inter, finale di Coppa Italia. Partita difficilissima, chi pensa che possa trattarsi di una passeggiata ha sbagliato sport. La Lazio è squadra ostica, soprattutto quando supportata dal suo straordinario pubblico. Ci sarà da soffrire, in gara secca tutto é x.com

Lazio-Inter oggi in finale di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniLa Lazio affronta l'Inter per la seconda volta in quattro giorni, ma questa volta in palio c'è la Coppa Italia: dove vedere la finale in tv e le scelte ... fanpage.it

Lazio-Inter, una finale di Coppa Italia irripetibile: Chivu per il 'doblete', Sarri per l’EuropaDentro il romanzo infinito e sorprendente tra i due club, questa finale di Coppa Italia è unica per tanti motivi ... corrieredellosport.it