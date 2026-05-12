Chivu punta al bis | Inter meritiamoci questa Coppa Italia

L’allenatore della squadra di calcio ha dichiarato che l’obiettivo è vincere di nuovo la Coppa Italia, sottolineando che la squadra merita questa vittoria. Ha esaminato il cammino percorso fino alla finale e ha parlato dello stato di forma del gruppo in vista della partita decisiva. La squadra si prepara a disputare l’incontro con la determinazione di portare a casa il trofeo.

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di Lorenzo Vezzaro L’allenatore nerazzurro analizza il percorso della squadra e fa il punto sulla condizione del gruppo verso la finale. A meno di ventiquattro ore dalla finale, il tecnico che ha già condotto i nerazzurri alla conquista dello scudetto non vuole fermarsi. Dopo aver dominato il campionato, l’obiettivo è ora quello di arricchire la bacheca stagionale, dando seguito a un lavoro iniziato mesi fa e portato avanti con estrema professionalità in ogni competizione affrontata. IL PERCORSO E GLI OBIETTIVI – « È merito di un percorso. Di quello che di buono abbiamo fatto trattando tutte le competizioni in maniera professionale cercando sempre di essere la miglior versione nostra e cercando di arrivare sempre fino in fondo.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu punta al bis: «Inter, meritiamoci questa Coppa Italia» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Probabili formazioni Como Inter, Chivu pensa al turnover in Coppa Italia? 5 titolarissimi possono riposare!Rinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro cruciale: il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto! Sassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se... L’Inter al doppio esame Lazio: Chivu prepara la finale di Coppa Italia senza abbassare la tensionedi Alberto PetrosilliCampionato oggi, finale mercoledì: i nerazzurri di Chivu gestiscono energie e uomini verso la sfida che vale il trofeo L’Inter... Argomenti più discussi: Inter punta al bis scudetto: i bookie danno i nerazzurri favoriti per l’anno prossimo; Inter-Lazio, finale di Coppa Italia: Chivu ritrova i titolari per il bis, ma l’ombra del 2025 spaventa i nerazzurri; Inter e Chivu, una cavalcata strepitosa: contro il Parma c'è il match point Scudetto; Inter, Chivu pronto a firmare il rinnovo fino al 2028: e ora il doblete. Coppa Italia, finale Lazio-Inter: Chivu vede il DoubleIn Coppa Italia l’Inter vuole il bis della sfida di sabato: la vittoria nei 90 minuti per Lautaro e compagni si gioca a 1,65. gioconews.it