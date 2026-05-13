Coppa Italia le formazioni ufficiali | Thuram c’è Lazio con Noslin

Da sportface.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma si disputa la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. L’Inter, campione d’Italia in carica, schiera Thuram tra i titolari, mentre la Lazio presenta Noslin tra i convocati. Le due squadre si affrontano con l’obiettivo di conquistare il trofeo nazionale, in una partita che si preannuncia di grande spettacolo. Le formazioni ufficiali sono state rese note poco prima del calcio d’inizio.

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L’Inter neo Campione d’Italia scende in campo questa sera allo Stadio Olimpico di Roma per sfidare la Lazio nella finale di Coppa Italia. Inter a caccia del ‘Double’, Sarri vuole riscattare la stagione biancoceleste: stasera la finale di Coppa Italia, le formazioni ufficiali. LAZIO (4-3-3): 40 Motta; 77 Marusic, 34 Gila, 13 Romagnoli, 17 Tavares; 26 Basic, 4 Patric, 24 Taylor; 18 Isaksen, 14 Noslin, 10 Zaccagni. A disposizione: 55 Furlanetto, 99 Giacomone, 3 Pellegrini, 6 Rovella, 7 Dele-Bashiru, 9 Pedro, 19 Dia, 20 Ratkov, 21 Belahyane, 22 Cancellieri, 23 Hysaj, 25 Provstgaard, 27 Maldini, 29 Lazzari, 32 Cataldi. Allenatore: Marco Ianni. INTER (3-5-2): 13 J.🔗 Leggi su Sportface.it

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