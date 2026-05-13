Alle ore 21, su Canale 5, si svolge la finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026 tra le squadre Lazio e Inter. La partita si gioca allo stadio di Roma e durerà circa novanta minuti, con eventuali tempi supplementari. I tifosi potranno seguire la diretta televisiva e in streaming l’evento che assegna il trofeo alla squadra vincente. La sfida rappresenta l’atto conclusivo della competizione nazionale di calcio.

Novanta minuti (o forse più) per alzare il trofeo sotto il cielo di Roma e scrivere il proprio nome nell'albo d'oro. Lazio e Inter tornano ad affrontarsi quattro giorni dopo lo 0-3 di campionato: i nerazzurri vanno a ciaccia del double campionato-Coppa Italia Frecciarossa, i biancocelesti vogliono mettere un trofeo in bacheca che renderebbe la stagione più che positiva e permetterebbe loro di partecipare alla prossima Europa League. RIPRESE INNOVATIVE E TECNOLOGIE - Le migliori tecnologie al servizio dell’evento, le telecamere più evolute e nuove accattivanti inquadrature caratterizzeranno le riprese, trasmesse in 150 territori nel mondo dai circa 50 broadcaster che seguiranno il match.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Coppa Italia Frecciarossa, Finale 2026 | Lazio - Inter, diretta tv e streaming Canale 5 ore 21

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