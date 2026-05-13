Coppa Italia Frecciarossa Finale 2026 | Lazio - Inter diretta tv e streaming Canale 5 ore 21

Da digital-news.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 21, su Canale 5, si svolge la finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026 tra le squadre Lazio e Inter. La partita si gioca allo stadio di Roma e durerà circa novanta minuti, con eventuali tempi supplementari. I tifosi potranno seguire la diretta televisiva e in streaming l’evento che assegna il trofeo alla squadra vincente. La sfida rappresenta l’atto conclusivo della competizione nazionale di calcio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Novanta minuti (o forse più) per alzare il trofeo sotto il cielo di Roma e scrivere il proprio nome nell'albo d'oro. Lazio e Inter tornano ad affrontarsi quattro giorni dopo lo 0-3 di campionato: i nerazzurri vanno a ciaccia del double campionato-Coppa Italia Frecciarossa, i biancocelesti vogliono mettere un trofeo in bacheca che renderebbe la stagione più che positiva e permetterebbe loro di partecipare alla prossima Europa League. RIPRESE INNOVATIVE E TECNOLOGIE - Le migliori tecnologie al servizio dell’evento, le telecamere più evolute e nuove accattivanti inquadrature caratterizzeranno le riprese, trasmesse in 150 territori nel mondo dai circa 50 broadcaster che seguiranno il match.🔗 Leggi su Digital-news.it

coppa italia frecciarossa finale 2026 lazio inter diretta tv e streaming canale 5 ore 21
© Digital-news.it - Coppa Italia Frecciarossa, Finale 2026 | Lazio - Inter, diretta tv e streaming Canale 5 ore 21
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Calha e Sucic Fanno Volare l’Inter | INTER-COMO 3-2 | HIGHLIGHTS | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Video Calha e Sucic Fanno Volare l’Inter | INTER-COMO 3-2 | HIGHLIGHTS | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Notizie correlate

Lazio-Inter, finale di Coppa Italia: diretta su Canale 5 e streaming? Domande chiave Chi analizzerà i dettagli tattici nello studio post-partita? Come potranno i tifosi seguire la sfida senza abbonamento? Dove si...

Lazio Inter streaming e diretta tv: dove vedere la finale di Coppa ItaliaLazio Inter streaming live, tv e probabili formazioni della finale di Coppa Italia LAZIO INTER STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 13 maggio 2026,...

Temi più discussi: Finale Coppa Italia Frecciarossa 2026: l'accesso allo stadio solo con biglietto NFC; Coppa Italia Frecciarossa | Lazio-Inter, la vendita dei tagliandi; COPPA ITALIA FRECCIAROSSA - DESIGNAZIONI FINALE; La Coppa Italia Frecciarossa in viaggio verso la finale Lazio-Inter.

coppa italia frecciarossa coppa italia frecciarossa finaleCoppa Italia Frecciarossa, Finale 2026 | Lazio - Inter, diretta tv e streaming Canale 5 ore 21Novanta minuti (o forse più) per alzare il trofeo sotto il cielo di Roma e scrivere il proprio nome nell'albo d'oro. Lazio e Inter tornano ad affrontarsi quattro giorni dopo lo 0-3 di campionato: i ... digital-news.it

coppa italia frecciarossa coppa italia frecciarossa finaleCoppa Italia 2026, Finale Lazio-Inter: all'Olimpico debutta il biglietto NFC obbligatorio su smartphonePer la Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2026 tra Lazio e Inter debutta in Italia l'accesso NFC obbligatorio per un grande evento sportivo. I tifosi dovranno utilizzare esclusivamente biglietti digi ... hwupgrade.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web