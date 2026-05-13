Coppa di Parma Igp il boom del preaffettato +26% spinge il fatturato al consumo a quota 78 milioni di euro

Da parmatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato della Coppa di Parma Igp registra una crescita significativa, con il settore del preaffettato che è aumentato del 26%. Questa crescita ha contribuito a portare il fatturato al consumo a circa 78 milioni di euro. La domanda internazionale rappresenta oltre il 30% delle vendite, con più di 700.000 chili esportati all’estero. La tendenza evidenzia un interesse crescente per questo prodotto, soprattutto nei mercati esteri.

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Un vero e proprio boom del preaffettato cresciuto del 26% e spinto soprattutto dall’estero, che ha superato il 30% delle vendite per oltre 700mila chili esportati. Sono alcuni dei numeri principali del Consorzio della Coppa di Parma Igp, l’ente di tutela che racchiude 21 aziende associate per un.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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