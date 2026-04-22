Salame Felino Igp | fatturato a 90 milioni e boom del preaffettato

Nel 2025, il settore del Salame Felino Igp ha raggiunto un fatturato di 90 milioni di euro, confermando una crescita stabile rispetto agli anni precedenti. Di particolare rilievo è l’aumento delle vendite di salame già affettato, che ha contribuito in modo significativo al risultato complessivo. I dati relativi al mercato indicano una domanda crescente sia a livello nazionale che internazionale.

Il comparto del Salame Felino Igp mantiene la sua rotta positiva nel 2025, registrando un fatturato al consumo di 90 milioni di euro. Nonostante il calo generalizzato della capacità di spesa delle famiglie, il Consorzio ha chiuso l’esercizio con una tenuta economica rispetto agli 89 milioni del periodo precedente, trainata da una produzione certificata che ha toccato i 46 milioni di euro su un totale di 5,3 milioni di chili di carne lavorata. Resilienza produttiva e l’ascesa del formato pronto al consumo. I numeri del settore rivelano una capacità di adattamento notevole alle nuove abitudini d’acquisto. La quota di carne destinata specificamente al prodotto con marchio di tutela è cresciuta dell’1,3%, raggiungendo i 3,6 milioni di chilogrammi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salame Felino Igp: fatturato a 90 milioni e boom del preaffettato Notizie correlate Salame Felino Igp, il fatturato al consumo sale a 90 milioni di euroUna leggera crescita nonostante il generale calo del potere di acquisto, con una conferma del preaffettato arrivato a un +10% rispetto al periodo... Leggi anche: Medio Oriente, Nord Africa e Sudamerica: Milan, è social boom, 90 milioni di follower. E con Modric... Aggiornamenti e dibattiti Salame Felino Igp, il fatturato al consumo sale a 90 milioni di euroUna leggera crescita nonostante il generale calo del potere di acquisto, con una conferma del preaffettato arrivato a un +10% rispetto al periodo pre-Covid. Il Consorzio del Salame Felino Igp chiude i ... parmatoday.it Salame Felino, fatturato cresce del 16% negli ultimi 5 anniTrend in positivo per il consorzio di tutela del Salame Felino Igp che ha chiuso il 2024 con un fatturato al consumo da 89 milioni di euro, in crescita del 16% negli ultimi 5 anni, e una quota export ... ansa.it