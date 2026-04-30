Salame Felino IGP | il boom del preaffettato spinge i ricavi a 90 milioni

Nel 2025, il mercato del Salame Felino IGP ha registrato ricavi per circa 90 milioni di euro, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti. Questa crescita è attribuibile principalmente alla diffusione del formato preaffettato in vaschetta, che ha contribuito ad arginare il calo dei consumi tradizionali. Nonostante le sfide del settore, la richiesta di prodotti pronti rappresenta una delle principali leve di sviluppo per questa specialità italiana.

? Cosa sapere Il fatturato del Salame Felino IGP raggiunge i 90 milioni di euro nel 2025.. Il boom del preaffettato in vaschetta guida la crescita nonostante il calo dei consumi.. Il fatturato del Salame Felino IGP ha raggiunto i 90 milioni di euro nel 2025, segnando un incremento rispetto agli 89 milioni registrati l’anno precedente nonostante la flessione del potere d’acquisto nazionale. I dati consolidati del Consorzio di tutela mostrano una tenuta operativa che si riflette nella trasformazione della materia prima: su un totale di 5,3 milioni di chilogrammi di carne lavorata, 3,6 milioni sono stati destinati al prodotto certificato, con un leggero aumento rispetto ai 3,5 milioni del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salame Felino IGP: il boom del preaffettato spinge i ricavi a 90 milioni Notizie correlate Salame Felino Igp: fatturato a 90 milioni e boom del preaffettatoIl comparto del Salame Felino Igp mantiene la sua rotta positiva nel 2025, registrando un fatturato al consumo di 90 milioni di euro. Salame Felino Igp, il fatturato al consumo sale a 90 milioni di euroUna leggera crescita nonostante il generale calo del potere di acquisto, con una conferma del preaffettato arrivato a un +10% rispetto al periodo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Salame Felino Igp, fatturato a 90 milioni: leggera crescita grazie al preaffettato; Salame Felino Igp, il fatturato al consumo sale a 90 milioni di euro; Salame Felino Igp: fatturato al consumo a 90 milioni di euro nel 2025. Cresce il preaffettato (+2%); Salame Felino Igp: fatturato sale a 90 mln euro - EFA News. Salame Felino Igp, fatturato a 90 milioni di euro: cresce il preaffettatoProduzione stabile a 5,3 milioni di chilogrammi di carne lavorata, 3,6 dei quali destinati al prodotto certificato. Valore alla produzione fermo a 46 milioni ... repubblica.it Salame Felino Igp: il fatturato al consumo sale a 90 milioni di euroIl Consorzio del Salame Felino Igp chiude i dati economici 2025 con un fatturato stabile al consumo a quota 90 milioni di euro (rispetto agli 89 del 2024). distribuzionemoderna.info Il Salame Felino IGP è pronto per essere condiviso. Ne vuoi una fetta - facebook.com facebook