Fondazione Bormio senza stop Obiettivo Coppa del Mondo | Ora vogliamo più pubblico

La Fondazione Bormio punta a potenziare l’afflusso di pubblico per la prossima edizione della Coppa del Mondo di sci alpino. L’obiettivo è rendere l’evento più che una competizione sportiva, coinvolgendo un pubblico più ampio e ampliando la partecipazione degli appassionati. La manifestazione si svolge nella località di Bormio, nota per le sue piste di sci.

BORMIO La Coppa del Mondo di sci alpino di Bormio deve diventare un evento che va al di là del "solo" aspetto sportivo. I vertici di Fondazione Bormio, con in testa il presidente Dario Da Zanche (foto), stanno lavorando affinché l’appuntamento con la discesa e il superG di fine dicembre sulla Stelvio diventi sempre più un evento a 360° e riesca a coinvolgere un numero sempre maggiore di persone. E in quest’ottica che Fondazione Bormio e DAO Sport annunciano l’inizio di una nuova collaborazione che vedrà la società di comunicazione nel ruolo di marketing advisor per il quadriennio 2026 – 2029. DAO, che lavorerà in esclusiva per la Fondazione,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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