Cooperazione Michel Maritato a Mubarak Mosque di Londra per il Peace Symposium 2026 

Da puntomagazine.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante di Forza Italia ha partecipato a Londra al “Peace Symposium 2026” presso la Mubarak Mosque, un evento internazionale dedicato alla promozione della pace, al dialogo tra culture e alla cooperazione globale. La conferenza ha visto la presenza di diversi protagonisti impegnati in discussioni su questi temi. Tra i partecipanti, anche il politico italiano ha preso parte a confronti e incontri ufficiali durante la giornata.

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