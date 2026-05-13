Cooperazione Michel Maritato a Mubarak Mosque di Londra per il Peace Symposium 2026

Un rappresentante di Forza Italia ha partecipato a Londra al “Peace Symposium 2026” presso la Mubarak Mosque, un evento internazionale dedicato alla promozione della pace, al dialogo tra culture e alla cooperazione globale. La conferenza ha visto la presenza di diversi protagonisti impegnati in discussioni su questi temi. Tra i partecipanti, anche il politico italiano ha preso parte a confronti e incontri ufficiali durante la giornata.

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