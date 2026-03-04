Il futuro dell' Italia e i grandi nomi della cultura e dell' economia | torna l' Italian Symposium 2026

L'Italian Symposium 2026 è stato presentato dall'associazione United Italian Societies, un'organizzazione fondata e gestita da studenti italiani all'estero. L'evento, che si svolgerà nel 2026, coinvolge un network di 11.000 iscritti distribuiti in più di 60 università di 8 paesi diversi. La manifestazione si concentra su temi legati al futuro dell'Italia, con un focus su cultura ed economia.

L'evento è un forum di dibattito tra studenti e importanti rappresentanti delle istituzioni, dell'economia e della cultura L’associazione United italian societies (Uis) ha presentato l'edizione 2026 dell'Italian Symposium. L'organizzazione, fondata e gestita da studenti italiani all'estero, conta oggi un network di 11mila iscritti in oltre 60 atenei distribuiti in 8 paesi. L'evento si configura come un forum di dibattito tra studenti e rappresentanti delle istituzioni, dell'economia e della cultura. Il calendario di quest'anno tocca cinque città. Dopo l'apertura a Parigi dal 4 al 6 marzo, il programma proseguirà a Londra dal 9 al 13 marzo. 🔗 Leggi su Today.it

L'Italian Raid Commando torna in Brianza: grandi preparativi per il 40esimo anniversario dell'eventoIl programma e i luoghi precisi dell’esercitazione non sono stati ancora annunciati.

Ucraina 2022-2026 – Il costo della guerra: l’Ucraina tra ricostruzione e futuro dell’economia588 miliardi di dollari: a tanto potrebbe ammontare, come minimo, il costo di ricostruzione dell’Ucraina postbellica secondo la Banca Mondiale.

Tutto quello che riguarda Italian Symposium.

Argomenti discussi: L’Italian Symposium a Londra, cinque giorni di incontri e dibattiti.

Il futuro dell'Italia e i grandi nomi della cultura e dell'economia: torna l'Italian Symposium 2026L'evento è un forum di dibattito tra studenti e importanti rappresentanti delle istituzioni, dell'economia e della cultura ... today.it

L’Italian Symposium a Londra, cinque giorni di incontri e dibattitiAlberto Angela, Andrea Agnelli, Alessandro Profumo ed Elsa Fornero fra gli ospiti della quinta edizione della manifestazione organizzata da United Italian ... repubblica.it