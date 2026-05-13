Controlli per prevenire furti e degrado | a Finale Emilia identificate 55 persone e sopralluoghi in due locali
I carabinieri hanno svolto controlli nel territorio di Finale Emilia martedì sera, 12 maggio. Durante le operazioni sono state identificate 55 persone e sono stati effettuati sopralluoghi in due locali. Le verifiche hanno coinvolto le zone urbane e periferiche, con attenzione ai luoghi di aggregazione e ai centri commerciali. L’obiettivo delle operazioni era prevenire furti e situazioni di degrado nel territorio.
Controlli a raffica ieri sera, martedì 12 maggio, dei carabinieri nel territorio di Finale Emilia. Le verifiche hanno riguardato le aree urbane e periferiche, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione ed i centri commerciali, al fine di prevenire episodi di furti, disturbo.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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