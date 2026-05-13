Controlli per prevenire furti e degrado | a Finale Emilia identificate 55 persone e sopralluoghi in due locali

I carabinieri hanno svolto controlli nel territorio di Finale Emilia martedì sera, 12 maggio. Durante le operazioni sono state identificate 55 persone e sono stati effettuati sopralluoghi in due locali. Le verifiche hanno coinvolto le zone urbane e periferiche, con attenzione ai luoghi di aggregazione e ai centri commerciali. L’obiettivo delle operazioni era prevenire furti e situazioni di degrado nel territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui