Controlli dei carabinieri tra Ponticelli e Porta Capuana | denunce sequestri e attività sospese

Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno effettuato controlli tra Ponticelli e Porta Capuana, portando alla denuncia di alcune persone e al sequestro di alimenti privi di tracciabilità. Sono state inoltre sospese alcune attività commerciali ritenute non in regola con le normative vigenti. Le operazioni hanno coinvolto diverse zone di Napoli, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e igiene.

Controlli dei carabinieri a Napoli, tra il quartiere Ponticelli e Porta Capuana: denunce, sequestri di alimenti non tracciati e attività sospese. Servizio di alto impatto dei carabinieri tra la periferia orientale di Napoli e l’area di Porta Capuana. I militari della stazione di Ponticelli, insieme ai colleghi impegnati nei controlli straordinari nel centro cittadino, hanno effettuato verifiche su persone, veicoli ed esercizi commerciali con il supporto del personale dell’Asl Napoli. Nel quartiere Ponticelli il bilancio parla di 81 persone identificate e 46 veicoli controllati. Elevate 18 contravvenzioni al Codice della strada, mentre sette persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su 2anews.it

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