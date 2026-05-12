I Carabinieri delle Compagnie di Taranto e Laterza hanno avviato una serie di controlli nelle zone tra le due località. Durante le operazioni sono state identificate alcune persone e sono state emesse delle denunce. Inoltre, sono state sospese alcune attività commerciali che non rispettavano le norme vigenti. Le operazioni sono state coordinate per verificare il rispetto delle regole e garantire la sicurezza pubblica.

Tarantini Time Quotidiano Servizio coordinato dei Carabinieri delle Compagnie di Taranto e Castellaneta, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, nell’ambito di controlli mirati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti e alla verifica delle norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A Taranto, i militari hanno denunciato un 43enne, titolare di una ditta individuale, per presunte violazioni legate alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti. Secondo gli accertamenti, alcuni lavoratori non sarebbero stati sottoposti alle visite mediche obbligatorie per l’idoneità alla mansione. Nei confronti dell’uomo è stata elevata un’ammenda di 6mila euro.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Controlli dei Carabinieri tra Taranto e Laterza, denunce e attività sospese

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