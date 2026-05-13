Controlli Arpae tornano balneabili tre tratti di mare tra Rimini e Forlì-Cesena
Dopo i controlli di Arpae eseguiti il 12 maggio, tre tratti di mare lungo la costa tra Rimini e Forlì-Cesena sono stati dichiarati di nuovo balneabili. I campionamenti aggiuntivi hanno confermato la qualità delle acque in quelle aree, che erano state precedentemente soggette a restrizioni. La balneabilità di queste zone permette ora la ripresa delle attività di balneazione e turismo.
Le acque tornano balneabili in tre tratti della costa romagnola dopo i campionamenti aggiuntivi effettuati il 12 maggio. I controlli hanno infatti confermato il rientro nei limiti normativi per due punti del litorale forlivese-cesenate - Gatteo “Foce fiume Rubicone Nord” e “Savignano” - e per il.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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