Controlli Arpae tornano balneabili tre tratti di mare tra Rimini e Forlì-Cesena

Dopo i controlli di Arpae eseguiti il 12 maggio, tre tratti di mare lungo la costa tra Rimini e Forlì-Cesena sono stati dichiarati di nuovo balneabili. I campionamenti aggiuntivi hanno confermato la qualità delle acque in quelle aree, che erano state precedentemente soggette a restrizioni. La balneabilità di queste zone permette ora la ripresa delle attività di balneazione e turismo.

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