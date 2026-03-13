Infortuni sul lavoro a Forlì-Cesena il 2026 parte con un +17,5% La Cgil | Servono più controlli e prevenzione

Nel 2026, gli infortuni sul lavoro a Forlì-Cesena sono aumentati del 17,5 per cento. La Cgil chiede più controlli e misure di prevenzione. Il 13 marzo 1987, nel porto di Ravenna, si verificò l’esplosione della nave Elisabetta Montanari della MecNavi, che causò la morte di 13 operai, tra cui cinque di Bertinoro.

"Il 2025 si era chiuso con Forlì-Cesena tra le province con i dati più critici sugli infortuni e il 2026 purtroppo è iniziato nel peggiore dei modi", sottolinea Giorgini Il 13 marzo 1987, nel porto di Ravenna, l’esplosione della nave Elisabetta Montanari della MecNavi provocò una delle più gravi tragedie sul lavoro del nostro territorio: 13 operai morirono, cinque dei quali di Bertinoro. Domenica la comunità bertinorese ricorderà le vittime. “Una memoria - esordisce Maria Giorgini, segretaria generale della Cgil di Forlì-Cesena - che richiama tutti alla responsabilità di fare di più in un contesto dove passano gli anni ma la sicurezza sul lavoro resta una questione drammaticamente attuale: nel 2025, nella sola provincia di Forlì-Cesena, i morti sul lavoro sono stati drammaticamente 17 con un incremento del 112. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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