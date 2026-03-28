Nel primo scorcio del 2026, i dati relativi ai mutui in Emilia-Romagna mostrano un aumento dell’1% rispetto all’anno precedente, con un importo medio di 141.000 euro richiesto. In particolare, nelle province di Forlì e Cesena si registrano mutui medi più bassi rispetto a Bologna e Rimini, anche se gli importi complessivi richiesti risultano in crescita.

Nei primi due mesi del 2026 balzo dell'1% in Emilia-Romagna. Cala leggermente l'età dei richiedenti (39 anni), mentre il tasso variabile torna a farsi spazio nelle scelte delle famiglie Il 2026 si è aperto positivamente sul fronte dei mutui: secondo l’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, nei primi due mesi dell’anno l’importo medio richiesto in Emilia-Romagna è aumentato dell’1% rispetto a dodici mesi fa, arrivando a 141.307 euro. Nei primi due mesi del 2026 l’importo medio richiesto in provincia di Forlì-Cesena per un mutuo è stato pari a 135.956 euro. Guardando le altre cifre richieste in regione, Bologna risulta essere la provincia emiliano-romagnola dove è stato richiesto l’importo medio più alto (154. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Comprare casa a Forlì e Cesena: mutui medi più bassi rispetto a Bologna e Rimini, ma l'importo cresce

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