Le indagini condotte dai carabinieri di Milano contro un commesso accusato dell’omicidio di una giovane donna si sono concluse con un rapporto di 310 pagine. Tuttavia, nonostante siano stati raccolti numerosi indizi, non sono emerse prove concrete che colleghino direttamente l’uomo al delitto. I legali del sospettato sottolineano che non ci sono elementi sufficienti a sostenere un’accusa penale.

Sono d’accordo con i legali di Andrea Sempio: contro il loro cliente non c’è alcuna pistola fumante. Le 310 pagine che sintetizzano le indagini svolte dai carabinieri di Milano contro il commesso accusato dell’omicidio di Chiara Poggi contengono diversi indizi, ma nessuna prova. Non c’è un’evidenza scientifica che dimostri come l’amico del fratello della giovane assassinata fosse sulla scena del delitto, né vi è un riscontro che consenta di stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sua colpevolezza. Hanno detto bene gli avvocati del presunto assassino: quelle elencate dagli inquirenti sono suggestioni, ma per condannare qualcuno a molti anni di carcere (ad Alberto Stasi ne hanno appioppati 16) serve altro.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Contro Sempio tanti indizi ma manca «la» prova

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Io non so se Andrea Sempio sia colpevole dell’assassinio di Chiara Poggi: al momento contro di lui vedo tanti indizi, ma poche prove. Tuttavia, una cosa non mi sfugge: Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di carcere nonostante ci fossero meno indizi di x.com

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