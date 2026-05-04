Quali sarebbero i nuovi indizi contro Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi e come potrebbe difendersi

Il prossimo 6 maggio, Andrea Sempio si presenterà davanti ai magistrati per essere ascoltato in un interrogatorio che segnerà la fase conclusiva delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Sono stati raccolti nuovi indizi che potrebbero influenzare il percorso dell’inchiesta, portando a un possibile sviluppo del procedimento. La difesa dell’indagato si prepara a formulare le proprie strategie per affrontare questa fase.

Andrea Sempio il 6 maggio dovrà presentarsi davanti ai magistrati che lo hanno convocato per un interrogatorio prima di procedere con la chiusura delle indagini. In questo incontro con i magistrati potrà scoprire cosa hanno in mano i pm dopo un anno e mezzo di indagini.🔗 Leggi su Fanpage.it

Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

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C'è attesa per l'interrogatorio di Andrea Sempio a Pavia. Nella nuova inchiesta è l'unico indagato con l'accusa omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Nel nuovo fascicolo, alcuni post scritti da Sempio alcuni anni fa. x.com