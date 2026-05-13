Contrasto della pesca di frodo sequestrati oltre 80 attrezzi illegali

Durante un'operazione di controllo, sono stati sequestrati più di 80 attrezzi da pesca non conformi alle leggi vigenti, tra cui reti, palangari e nasse. In totale, sono stati trovati 21 reti della lunghezza di circa 6 mila metri, 2 palangari e 61 nasse, alcuni dei quali utilizzati illegalmente da pescatori sportivi non autorizzati. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato attrezzi appartenenti a pescatori professionisti, ma impiegati in modo illecito.

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