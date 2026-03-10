Sequestrati oltre 80 grammi di hashish erano nascosti nel deposito attrezzi | arrestato 43enne

Questa mattina, i carabinieri della stazione di Salve, con il supporto dei colleghi di Presicce-Acquarica, hanno sequestrato oltre 80 grammi di hashish nascosti in un deposito attrezzi. Durante l’intervento, è stato arrestato un uomo di 43 anni, ritenuto coinvolto nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione fa parte di un’azione volta a contrastare il traffico di droga nella zona.

L'ispezione mirata dei carabinieri è avvenuta a Salve. L'uomo è stato posto ai domiciliari. Al momento dell'ingresso in casa, ha reso pochi grammi, spiegando che erano per uso personale. Ma i militari hanno voluto perquisire a fondo la casa SALVE – Un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti è stata portata a termine questa mattina dai carabinieri della stazione di Salve, con il supporto dei colleghi della stazione di Presicce-Acquarica. L’intervento ha portato all’arresto di un 43enne di origini marocchine, Soufiane Joundi, residente nel comune del basso Salento. L’operazione è scattata intorno alle ore 8,45, quando i militari si sono presentati presso l’abitazione dell’uomo per una perquisizione domiciliare. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

