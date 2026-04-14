Roma | contrasto a gioco illegale e irregolare sanzioni a otto esercenti per 40 mila euro

A Roma, otto esercenti sono stati sanzionati per attività di gioco illegale e irregolare, con multe totali di circa 40 mila euro. L'operazione è stata condotta dalle forze dell'ordine, che hanno effettuato controlli nelle attività commerciali della zona. Le verifiche miravano a contrastare il fenomeno del gioco non autorizzato, che comporta sanzioni amministrative e la confisca delle apparecchiature irregolari.

Sanzionati otto esercenti per un importo complessivo di circa 40 mila euro. Questo il bilancio dei controlli eseguiti dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Roma in numerose attività commerciali, nell’ambito di un piano coordinato di contrasto al gioco illegale e irregolare nel territorio della Capitale. Controlli sul Gioco Illegale a Roma. In particolare, nel corso degli interventi sono stati individuati otto esercizi non adempienti alle disposizioni stabilite dall’ordinanza 1112018 del sindaco di Roma, che ha introdotto restrizioni orarie per il funzionamento degli apparecchi da gioco (new slot e Vlt) con vincita in denaro previsti dall’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per contrastare il gioco d’azzardo patologico.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: contrasto a gioco illegale e irregolare, sanzioni a otto esercenti per 40 mila euro Leggi anche: Apparecchi da gioco illegali in un centro scommesse: sanzioni per 70 mila euro Controlli tra i commercianti acesi, sanzioni per oltre 40 mila euro in due attivitàUna mirata operazione di controllo è stata eseguita, nei giorni scorsi, dalla task force coordinata dalla questura di Catania in materia di sicurezza... Mattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Dalle ore 6:00 di oggi, martedì 14 aprile 2026, i treni risultano fortemente rallentati a causa di un inconveniente tecnico registrato nei pressi di Napoli.La conseguenza princi - facebook.com facebook Che grande emozione oggi a Roma con il Presidente @GiuseppeConteIT alla presentazione del suo libro “Una nuova primavera”. x.com