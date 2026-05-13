Continui sbalzi climatici | scatta l' emergenza per lo storico miele dei Colli

Da padovaoggi.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti variazioni di temperatura stanno mettendo a dura prova la produzione di miele nei Colli Euganei. La raccolta di miele di tarassaco e colza è praticamente scomparsa, mentre quella di acacia si mantiene a livelli bassi. Questi sbalzi climatici stanno influenzando le fioriture e, di conseguenza, la quantità di miele che si riesce a ottenere. La situazione ha portato a una significativa riduzione della produzione storica della zona.

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Il miele dei Colli Euganei sull’altalena. Quasi azzerata la produzione di quello di tarassaco e colza, vengono invece registrate modeste quantità di acacia. «Sono le dirette conseguenze dei cambiamenti climatici - ha sottolineato oggi 13 maggio Cia Padova - aggiungiamoci poi l’aumento delle spese.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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