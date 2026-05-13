Continui sbalzi climatici | scatta l' emergenza per lo storico miele dei Colli

Le recenti variazioni di temperatura stanno mettendo a dura prova la produzione di miele nei Colli Euganei. La raccolta di miele di tarassaco e colza è praticamente scomparsa, mentre quella di acacia si mantiene a livelli bassi. Questi sbalzi climatici stanno influenzando le fioriture e, di conseguenza, la quantità di miele che si riesce a ottenere. La situazione ha portato a una significativa riduzione della produzione storica della zona.

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