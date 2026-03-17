L’Inter si trova al centro di un dibattito che coinvolge tifosi e analisti, con molte domande sulla possibilità di perdere lo scudetto. La Gazzetta dello Sport ha dedicato tre pagine alla questione, con la prima intitolata “Scudetto partita aperta”, sottolineando gli sbalzi d’umore della squadra e i cambiamenti di rendimento durante la stagione.

L’Inter può davvero perdere lo scudetto? La Gazzetta ci gioca, dedica tre pagine al tema, la prima è titolata “Scudetto partita aperta”. A nove giornate dalla fine l’Inter ha otto punti di vantaggio sul Milan e nove sul Napoli. Ok i nerazzurri hanno incassato solo un punto nelle ultime due giornate ma – ovviamente – non è detto che non riprendano a vincere. Alle porte c’è anche il ritorno di Lautaro magari non già a Firenze ma alla successiva sì. L’Inter ha le prime tre partite un po’ più complesse: trasferta a Firenze, Roma in casa e trasferta a Como. Poi, il calendario è in discesa. Potrebbe vincerlo alla terzultima all’Olimpico contro la gemellata Lazio, se non prima. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Inter può davvero perdere lo scudetto? Gli sbalzi d’umore sono continui, storicamente imprevedibili (Gazzetta)

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