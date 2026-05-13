Durante un incontro tra l'allenatore e il presidente della squadra, si è discusso di obiettivi e strategie per la prossima stagione. L'allenatore ha indicato come condizione non negoziabile la costruzione di una squadra centrata sullo scudetto, piuttosto che sulla qualificazione alla Champions League. Il summit è stato rinviato di una settimana rispetto alla data iniziale, con l'intenzione di concentrarsi ancora sulla qualificazione europea, anche se l'allenatore ha espresso una preferenza diversa.

Conte pretende una squadra costruita per lo scudetto, non per la Champions. Il summit con De Laurentiis slitta di una settimana, dopo Pisa, perché la qualificazione europea rimane prioritaria ma la richiesta del mister è un’altra. Conte ha una condizione: De Laurentiis propone ringiovanimento. Antonio Conte ha già comunicato al presidente cosa serve per restare. Non accetta compromessi tattici: l’organico deve essere costruito per vincere il campionato, non per inseguire la qualificazione in Champions League. La richiesta è stata esplicita e non lascia spazi interpretativi. De Laurentiis invece intende ringiovanire la rosa e abbassare il monte ingaggi, due obiettivi che collidono direttamente con le ambizioni di Conte.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte-Napoli: spunta una condizione non negoziabile, la richiesta per ADL

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