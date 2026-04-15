Un nuovo incontro tra le parti potrebbe avvenire prima del previsto, dopo che Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato pubblicamente del futuro di Antonio Conte durante un’intervista al New York Times. La discussione sul possibile ritorno dell’allenatore alla guida della squadra si sta intensificando, con dettagli sulla data che sono ancora da definire. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di ulteriori sviluppi.

Aurelio De Laurentiis, attraverso un’intervista al New York Times, ha rotto il lungo silenzio sul futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il momento decisivo è arrivato: il tecnico azzurro dovrà prendere la sua decisione. De Laurentiis torna nel weekend: il faccia a faccia si avvicina. Il presidente azzurro rientrerà in Italia nel corso del weekend, e secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la resa dei conti con Conte potrebbe essere anticipata rispetto alla data di giugno inizialmente ipotizzata. Già tra il fine settimana e l’inizio della prossima i due potrebbero ritrovarsi. Il tema centrale è noto: Conte ha un contratto col Napoli, ma l’ipotesi di un suo approdo alla guida della Nazionale italiana aleggia da settimane.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - ADL-Conte, incontro anticipato? Spunta una nuova data: i dettagli

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Napoli-Conte, avanti insieme: ADL ha già deciso, incontro di fine anno solo una formalità?Dopo la vittoria contro il Lecce, in casa SSC Napoli si torna a parlare con insistenza del futuro di Antonio Conte.