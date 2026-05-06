Conte resta al Napoli il futuro si decide presto | ma De Laurentiis studia già il ritorno di Sarri

Il club partenopeo sta valutando le strategie per la prossima stagione, con particolare attenzione alla posizione dell’allenatore. Il presidente sta considerando diverse opzioni e ha in programma incontri nelle prossime settimane. Tra le ipotesi in campo, si parla di una possibile conferma dell’attuale tecnico o di un ritorno di un ex allenatore. La decisione definitiva dovrebbe arrivare a breve, mentre il roster continua a essere preparato per le sfide future.

? In Sintesi Il Napoli si prepara a programmare la prossima stagione partendo dal nodo cruciale della guida tecnica. Nonostante Antonio Conte sia considerato da Aurelio De Laurentiis l’allenatore ideale per l’anno del centenario, il vertice di fine stagione dovrà chiarire le visioni sul mercato e sul progetto. In caso di fumata nera, il presidente azzurro ha già avviato i primi sondaggi per un clamoroso ritorno di Maurizio Sarri, attualmente sotto contratto con la Lazio. Sul fronte della rosa, il direttore sportivo Giovanni Manna (blindato fino al 2029) dovrà gestire il taglio del monte ingaggi e risolvere l’enigma tattico legato a Kevin De Bruyne, apparso incompatibile con il sistema di gioco.🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Conte resta al Napoli, il futuro si decide presto: ma De Laurentiis studia già il ritorno di Sarri Notizie correlate Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Conte-Napoli, futuro in bilico: De Laurentiis studia le alternative” Leggi anche: Napoli, Schira: “Grosso piace, ma decide Conte. Sarri resta un’opzione” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli, Conte-De Laurentiis, l'addio è sempre più probabile: il detto e il non detto che porta alla rottura; Conte resta al Napoli? De Laurentiis detta 4 regole per trovare l’intesa; Serie A, Como-Napoli 0-0: Conte vede il traguardo Champions; Napoli, addio Conte: arriva l’ex viola in panchina. Sarri al Napoli? La priorità di De Laurentiis resta Conte, ma il tecnico della Lazio resta tra le opzioniNon è assolutamente da escludere l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Sarri al Napoli, ... msn.com Conte resta al Napoli o va via? Giordano: 15 giorni fa avrei dato una risposta diversaIl Napoli si appresta a finire la stagione con la qualificazione matematica in Champions League ancora da conquistare e l'obiettivo secondo posto da consolidare. Ma la questione più spinosa è quella r ... msn.com Sportitalia – #Napoli, #Sarri resta un’ipotesi: prima il vertice #Conte-#DeLaurentiis https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Sportitalia-%E2%80%93-Napoli--Sarri-resta-un%E2%80%99ipotesi--prima-il-vertice-Conte-De-Laurentiis-147707.aspx #C - facebook.com facebook Il futuro di Conte resta un rebus Lo conferma anche Matteo Moretto, secondo sui tutto si deciderà nell'incontro con De Laurentiis a fine stagione L'ipotesi Nazionale resta uno scenario da non escludere, ma la decisione avverrà solo una volta conquistata l x.com